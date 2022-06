Dragon Ball: Piccolo tra dettagli e riflessioni di Akira Toriyama

I Namecciani sono una delle razze aliene più interessanti del vasto universo di Dragon Ball, e parte dell’attenzione riservata a loro risiede nel velo di mistero che ancora avvolge molti aspetti della loro società e fisionomia. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto è emerso un dettaglio nel nuovo film, commentato dal maestro Akira Toriyama.

La scelta di concentrarsi nuovamente su Gohan e Piccolo nella nuova pellicola Dragon Ball Super: Super Hero, è stata accolta in maniera positiva da gran parte della community. Oltre alle nuove trasformazioni dei due protagonisti, che stanno facendo molto discutere, nel film sono presenti diverse novità, tra cui anche la strana rivelazione della forma dei piedi di Piccolo, e quindi dei namecciani.

Si tratta della prima volta in cui un namecciano si toglie le scarpe nella serie, e questa scelta ha sorpreso persino Akira Toriyama. “Penso appaiono più o meno come quelli dei terrestri, ma le unghie sono nere, come per le dita” così ha commentato il maestro, facendo riferimento al design originale pensato nel manga, dove le unghie di Piccolo sono nere.

Da questa piccola parentesi poi l'autore è arrivato ad una riflessione inerente proprio il namecciano. “Piccolo è un personaggio piuttosto complesso. In origine era il re dei demoni Piccolo, separatosi dal dio che creò le sfere del drago della Terra. Poi venne sconfitto da Goku, e il figlio, o meglio il doppelgänger di sé stesso, che lasciò entrò nel torneo Tenkaichi Budokai con il nome di Ma Junior, per celare la sua vera identità. Poi successivamente, nello battaglia contro Freezer, divenne più forte unendosi al namecciano di nome Nail, per poi riunirsi con Dio, evento che ci porta alla sua situazione presente. È un percorso talmente complicato che a volte anche io ho difficoltà a ricordarlo”.

Infine Toriyama ha ribadito che i namecciani hanno un'attitudine alla conoscenza e cercano di evitare i combattimenti, i guerrieri come Piccolo sono molto rari. In sostanza quindi i namecciani rimangono una razza misteriosa persino per lo stesso creatore. Diteci cosa ne pensate rispetto a quanto detto da Toriyama nei commenti.

