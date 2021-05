Dragon Ball: Piccolo e Freezer sembrano proprio alieni nell'epica fan-art di Dave Rapoza

Alle volte è davvero difficile, soprattutto in un’opera per ragazzi come Dragon Ball, immaginare come apparirebbero nella realtà gli alieni del capolavoro di Akira Toriyama. Di tanto in tanto qualcuno si pone questa domanda e il risultato alle volte diventa davvero straordinario.

Qualche tempo fa, infatti, un artista su Reddit aveva ricostruito nella realtà il volto di Cell, riscuotendo persino un discreto successo grazie all’inquietante resa dei dettagli. Ma a proposito di ricostruzioni fedeli all’originale, avete mai immaginato come apparirebbe Vegeta qualora esistesse realmente.

Ad ogni modo, ad aver messo mano al franchise recentemente è stato un certo Dave Rapoza, noto artista che ha collaborato con numerose case editoriali e videoludiche. Dave, che tra instagram e Twitter conta qualcosa come 450 mila follower, ha realizzato due incredibili illustrazioni di Freezer e Piccolo, entrambe che potete ammirare in calce alla notizia. Le due rappresentazioni grafiche hanno riscosso un certo clamore in rete, merito soprattutto dell’iconico stile dell’artista.

Prima di salutarvi vi ricordiamo quali sono i prossimi appuntamenti a tema Dragon Ball tra cui spicca, su tutti, il Goku Day, evento nel quale il cast riserverà un messaggio speciale ai lettori. E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.