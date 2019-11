Dragon Ball: Piccolo e Golden Freezer in due fan art mostruose

Dragon Ball è una delle opere, se non l'opera, più rappresentative del Giappone e del mondo degli anime e manga. Famosissimo in ogni parte del mondo, i suoi personaggi sono molto spesso i soggetti preferiti degli artisti, che realizzano stupefacenti fan art in onore dell'opera di Toriyama.

Dragon Ball ha raggiunto l'apice con Dragon Ball Z, serie che, rispetto a tutte le altre e rispetto anche a Super, l'ultima in ordine cronologico, è la più cruenta. Abbiamo assistito molte volte a scene in cui venivano mostrati arti tagliati, sangue, personaggi fatti esplodere (vedi Crilin contro Freezer) e sappiamo che questo è un aspetto che i fan hanno molto apprezzato.

Forse è per tale motivo che l'artista Instagram, @vinsun316, sta riscontrando tutto questo successo sul social e soprattutto tra i fan e gli appassionati dell'opera magna di Akira Toriyama. Spulciando sul suo profilo, possiamo vedere che questi ha uno stile ben particolare che lo caratterizza. Ovvero esaspera quasi sempre le espressioni facciali dei personaggi che disegna. Facendo trasparire dai loro sguardi una follia macabra, minacciosa.

Come potete vedere dai due disegni di Dragon Ball da lui realizzati, che potete trovare in calce all'articolo, sia Golden Freezer che Piccolo hanno un espressione mostruosa. E se il primo sembra proprio rasentare la follia, rispecchiando tutte le caratteristiche del personaggio in questione, il secondo invece pare più mostrare una grinta brutale, quasi animalesca nell'espressione facciale, accentuata ancor di più dall'assenza di colore e dal gioco di luci e ombre tra bianco e nero.

E voi cosa ne pensate di questi due disegni? Gli avevate già visti? Fatecelo sapere nei commenti.

