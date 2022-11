Dragon Ball: Piccolo diventa un samurai in questa statuetta particolare

Tutti hanno familiarità con Dragon Ball, un universo creato da Akira Toriyama dove tutti sono combattenti che sfruttano semplicemente la forza dei loro pugni e dei muscoli per lottare. Niente armi bianche, niente pistole o altri aggeggi, soltanto il proprio fisico e al massimo la forza della propria aura tramutata in onde energetiche.

C'è quindi una netta contrapposizione tra il mondo giapponese feudale e Dragon Ball, che invece si rifà molto di più al mondo delle arti marziali cinese. Eppure qualcuno ha sempre immaginato i personaggi di Dragon Ball in versione samurai, con i fan e illustratori che hanno messo su carta queste creazioni. C'è però chi ha voluto dare loro una vita più concreta, come Lucky Kai Studio.

Questo gruppo ha immaginato una statuetta di Piccolo in versione samurai, come si può vedere nelle foto in basso. 28 centimetri di altezza per 230€ di spese, con un ordine che verrà evaso nel terzo trimestre del 2023, ciò che arriverà a casa dell'acquirente è una statuetta con un Piccolo fornito di armatura e rosario buddista, più una spada poggiata sul fianco e un mantello simile a quello che ha di solito, ma molto più rovinato e ingiallito.

Ecco invece una statuetta di un Goku davvero potente in versione Super Saiyan.