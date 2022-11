Dragon Ball: Piccolo si trasforma in un samurai nella figure di Lucky Kay

L’influenza del passato della cultura e della storia giapponese in Dragon Ball si percepisce sin dalle prime tavole e dal personaggio di Goku liberate ispirato a Sun Wukong de Il Viaggio in Occidente. Per consolidare questo legame con la storia del Giappone, Lukcy Kay è tornata a realizzare delle figure immaginando i protagonisti come dei samurai.

Nel post presente in fondo alla pagina potete infatti vedere l’ultima figure prodotta dall’azienda, che riprende una linea di prodotti arrivati sul mercato nel corso del 2021, inaugurata con la presentazione di Vegeta in perfetto stile samurai. Stavolta a trasformarsi in un fiero spadaccino dell’epoca Edo è stato Piccolo, personaggio che si è dimostrato un importante alleato in molte occasioni, e diventato protagonista al fianco di Gohan nella pellicola Dragon Ball Super: Super Hero.

Prestando attenzione a rispettare il design originale di Piccolo, Lucky Kay ha proposto una versione alternativa della sua tuta, con dettagli e particolari che nell’insieme formano un design originale rispettando però l’originale. Alta 28 centimetri, la figure si presenta su una base dalla fantasia rocciosa, e arriverà sul mercato nei primi sei mesi del 2023, ma è già prenotabile al prezzo di 230 euro.

Ricordiamo per concludere che Bandai Namco ha presentato una tuta che vi donerà un'aura potentissima.