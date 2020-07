Da Dragon Ball a Pokémon: ecco i nuovi Funko Pop annunciati al Comic-Con

Quest'anno la più importante fiera mondiale del fumetto, il Comic-Con di San Diego, sta utilizzando i social e diversi servizi di streaming online per annunciare tutte le nuove uscite, sia in ambito cartaceo sia per quanto riguarda il merchandise legato a comics, manga e anime, tra cui anche i nuovi Funko Pop! di Dragon Ball e Pokémon

Nonostante la linea di prodotti esclusivi legati proprio al Comic-Con quest'anno sia stata nettamente ridotta, a causa della pandemia che ha rallentato tutti i tempi di produzione e commercializzazione, nella giornata di ieri sono stati annunciati 4 nuovi Funko Pop! proveniente da 3 serie di successo.

Con il primo annuncio infatti sono state presentate due figure che andranno ad arricchire le collezioni di Dragon Ball Super e di My Hero Academia, ovvero Goku Super Saiyan God e Katsugi Bakugo. Entrambi i personaggi presentano una base particolare, l'aura rossa-arancione per quanto riguarda Goku, ed il fumo provocato dal suo Quirk per Bakugo.

Il secondo annuncio ha riguardato due figure del mondo Pokémon, da una parte il leggendario MewTwo e dall'altra il piccolo Vulpix. Le figure, di cui è disponibile la versione standard da febbraio, sono flocked, e sono stati prodotti in edizione limitata.

Per chi fosse interessato alle figure di Goku e Bakugo, presto sarà possibile acquistarle su eBay, oltre che naturalmente sul sito ufficiale della linea Funko Pop!, mentre MewTwo e Vulpix saranno disponibili anche nei GameStop. Potete trovare le immagini di presentazione in fondo alla notizia.

Ricordiamo che Akira Toriyama è considerato il managaka più influente al mondo, e di recente è rispuntato il trailer della prima serie di Dragon Ball.