Dragon Ball: un possente Gogeta Super Saiyan 4 si mostra grazie a questa figure

Quella di Dragon Ball è indubbiamente una tra le più importanti epopee mai viste nella nostra amata industria, un franchise che nel corso della sua storia ha saputo conquistare milioni e milioni di fan da ogni angolo del mondo, prima tramite l'opera cartacea e successivamente attraverso l'adattamento animato.

Con il brand ancora nel pieno della sua corsa, tra film animati, spin-off, anime, videogiochi e molto altro ancora, e un pubblico più desideroso che mai d'entrare in contatto con nuove produzioni a tema - nel mentre che i social vengono costantemente invasi da cosplay e fan art realizzate spesso con estrema cura -, sempre più compagnie hanno deciso di lanciarsi nella realizzazione di gadget a tema pensati per catturare l'interesse di tutti i collezionisti più accaniti.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di RS Studios, recentemente finiti sotto il mirino di molti fan grazie alla presentazione di una splendida figure a tema Dragon Ball e specificatamente dedicata a Gogeta Super Saiyan 4. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli e vede Gogeta seduto su alcune pietre, intento a osservare direttamente l'utente di turno. Come specificato dalla compagnia, il lavoro è attualmente disponibile per i preorder per un prezzo pari a 215 euro (senza contare le spese di spedizione), mentre l'uscita è stata fissata al primo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente il creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, ha voluto far sapere cosa ne pensa della saga di Star Wars.