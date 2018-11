Dragon Ball, un possibile doppione live action per il Dr. Gelo!

L'attesa per l'uscita del nuovo incredibile lungometraggio Dragon Ball Super: Broly sembra mandare su di giri i fan; la serie immortale nata dall'immaginazione del maestro Akira Toriyama non cessa di far parlare di sè. Ciò ha spinto alcuni fan ad immaginare gli adattamenti live-action di alcuni dei villain più famosi della Saga degli Androidi

Uno di questi è l'ormai noto BossLogic (@Bosslogic), conosciuto su Twitter per gli splendidi lavori di grafica e creatore dei vari Androidi. Questa volta è il turno del Dr. Gelo.

Probabilmente la speranza di poter vedere la creatura di Akira Toriyama prendere forma in carne ed ossa sotto forma di trasposizione live-action fa storcere il naso ai fan, soprattutto dopo l'incredibile insuccesso dell'ultimo adattamento di Dragon Ball.

Tuttavia questo fan sembra intenzionato a fornire il cast completo, forse per puro divertimento o perchè spera in qualcosa di più. C'è da dire che tutte le proposte da lui avanzate in merito all'accostamento tra personaggio animato ed attore si sono rivelate interessanti. Basti solo pensare all'Androide 18, o ancora a Mr. Satan, a C-16 o a Cell. Questi non sono che alcuni degli splendidi lavori di questo utente provenienti dalla Saga degli Androidi e sembra che non saranno nemmeno gli ultimi.

Questa volta i proiettori sono puntati su uno dei villain più conosciuti di Dragon Ball Z, il Dr. Gelo, padre e creatore degli Androidi, e sulla sua controparte umana Malcolm McDowell. Ora sembra proprio che la quadra sia al completo e pronta ad invadere la terra.

Ricordiamo che il tanto atteso lungometraggio d'animazione Dragon Ball Super: Broly debutterà nelle sale nipponiche il 14 dicembre prossimo, per poi arrivare negli Stati Uniti il 16 gennaio del 2019. Manca veramente poco!