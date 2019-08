Dragon Ball: un post di Reddit ci fa rivivere tutte le teorie più strampalate!

Dragon Ball è ancora oggi il franchise più prolifico al mondo. Secondo gli ultimi dati di vendita, il franchise di Akira Toriyama avrebbe fatto incassare a TOEI Animation una cifra pari a circa 212 milioni di euro, ben 150 in più rispetto a ONE PIECE, la seconda opera più remunerativa di questo 2019. Ma da cosa deriva questo incredibile successo?

Secondo molti, il punto forte della serie sarebbe da riscontrare nella sua capacità di rimanere appetibile ai fan nonostante il passare degli anni. Non è certo una sorpresa infatti, che la maggior parte del pubblico di Dragon Ball Super fosse composto principalmente da fan di vecchia data.



L'utente Reddit @SouthBeachSarcastic ha deciso di ricordare i vecchi tempi ponendo alla fanbase del subreddit /dbz una curiosa domanda: "Qual è stato il rumor più assurdo che abbiate mai associato a Dragon Ball, prima che internet diventasse così popolare?". La domanda ha rievocato le memorie collegate al Super Saiyan di quinto livello, all'evoluzione di Crilin e a mille altre teorie.

L'utente @smileimhigh ha parlato delle voci riguardanti Dragon Ball Plus, una serie fasulla che "alcuni bambini della mia scuola spacciavano come sequel di Dragon Ball GT". Secondo questa teoria, Goku avrebbe ottenuto una specie di tuta robotica che gli avrebbe permesso di usare il Kaioken senza limiti, aiutandolo così a raggiungere lo stadio di Super Saiyan 5. In questa fan fiction, anche Piccolo avrebbe sbloccato una nuova evoluzione ispirata a quella dei Super Saiyan.

L'utente User @SmileyNY85 invece ha parlato della teoria di Silver Cell, secondo la quale la creazione del Dr. Gero avrebbe assunto un colore argentato dopo aver assorbito tutti i villain presenti all'inferno, inclusi Freezer e Majin Buu.

Una memoria su cui molti di noi si ritroveranno è stata rievocata dall'utente @SpidermanLeon: "A me da ragazzino venne detto che se fossi riuscito ad urlare abbastanza forte, mi sarei realmente trasformato in Super Saiyan. Ovviamente non successe, ma mi ricordo che persi la voce per tre giorni!".

E voi invece? Avete mai sentito teorie così assurde quando eravate piccoli? Fateci conoscere le dicerie più divertenti che giravano nella vostra scuola! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di Dragon Ball Super è attualmente giunto alla conclusione, ma che hanno cominciato a circolare alcune voci riguardanti un ipotetico Dragon Ball Super 2.