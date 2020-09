Dragon Ball: la potenza di Goku si mostra in due magnifiche statue

Tra le infinite produzioni che si sono mostrate nel corso di questi lunghi decenni, è indubbio che il franchise di Dragon Ball rappresenti una colonna portante dell'intera industria, una serie che nel corso della sua storia è andata a definire un intero genere, con milioni di lettori e spettatori sparsi in tutto il pianeta.

Alla serie originale sono andate affiancandosi innumerevoli produzioni parallele, tra film, videogiochi, spin-off e molto altro ancora, un'enorme quantità di contenuti pensati per tenere impegnata una fanbase sterminata e che non perde mai l'occasione d'elogiare la saga con cosplay e fan art spesso realizzate con grande cura. Visto il successo riscosso tutt'ora assai palpabile, molte compagnie si sono così lanciate nella realizzazione di gadget a tema indirizzati ai collezionisti più appassionati.

Tra i tanti figurano anche i ragazzi di Qian Mo Studio, recentemente finiti sotto la luce dei riflettori grazie a due splendide statue a tema Dragon Ball Z e specificatamente dedicata a Goku. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grandissima attenzione ai dettagli, con il nostro Saiyan pronto a sferrare un devastante attacco. Secondo quanto annunciato, le due statue sono già disponibili per il preorder al prezzo di 397 e 475 euro (senza contare le spese di spedizione), mentre le release sono attualmente fissate rispettivamente al 4 trimestre del 2020 e a marzo 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Toyotaro ha realizzato uno sketch a tema Dragon Ball dedicato a Bardack in forma Oozaru.