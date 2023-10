Dragon Ball: poteri e tecniche raramente usate dai potenti Super Saiyan

In un’opera come Dragon Ball in cui la crescita dei protagonisti e la progressione narrativa deriva dall’utilizzo di nuove tecniche, Akira Toriyama e gli autori di spin-off e film hanno aggiunto sempre più attacchi e capacità, soprattutto per quanto riguarda i Super Saiyan, ma quanti di questi non vengono mai usati?

Dopotutto i Super Saiyan venivano descritti come guerrieri dalle abilità combattive straordinarie, a tal punto da venir considerati delle leggende, e come abbiamo scoperto nell’anime, nel manga e nei lungometraggi del franchise, in realtà sono molto più che meri combattenti. Infatti, i Super Saiyan attraverso la loro padronanza sul ki e sull’energia vitale possono accelerare i processi curativi su di loro e sugli altri, come quando Goku riesce a guarire un uccellino nel film Dragon Ball Z: il destino dei Saiyan.

Allo stesso modo anche la rigenerazione, legata però al ki divino derivante dalla trasformazione in Super Saiyan God, viene raramente usata nella serie, sebbene sia un’aggiunta piuttosto recente. Passiamo ora alle tecniche perfette sul campo di battaglia e adeguate a sostenere la velocità dei combattimenti. Il God Bind eseguito da Goku contro Broly è una trovata perfetta per poter rallentare il nemico, e cercare di persuaderlo dal farla finita, o anche riempirlo di colpi mentre non può rispondere agli attacchi. Stesso vale per l’Ignite Strike che Vegeta usa per respingere Cumber trasformato in Super Saiyan 3 con un’esplosione di energia concentrata, un attacco devastante che può rivelarsi solo l’inizio di un’intensa combo.

L’Omega Blaster, tecnica iconica della prima versione di Broly, è un’evoluzione del già potente Cannone Distruttivo, dalla forza distruttiva inaudita e che molti sperano di rivedere presto in Dragon Ball Super. È poi il turno dell’assorbimento dell’energia della sfera Genkidama, sfruttato in pochissime occasioni e che garantisce un potenziamento straordinario. Come ultima tecnica abbiamo invece l’urlo di Gotenks in grado di creare un portale dimensionale, come mostrato solo durante la saga di Majin Bu, e che sarebbe stata sicuramente utile in altre occasioni.

Passiamo ora alle tre forme poco usate dai Saiyan. La prima è la trasformazione in Oozaru Dorato, limitata unicamente a Dragon Ball GT e alla serie di videogiochi Dragon Ball Heroes, che condivide la potenza distruttrice della classica forma scimmiesca con l’aggiunta della forza garantita dal Super Saiyan 3. La seconda riguarda invece il terzo stadio del Super Saiyan, quello raggiunto da Trunks dal futuro e Vegeta durante il Cell Game, che consiste in un netto miglioramento della forma base.

Infine abbiamo la Furia Super Saiyan, mostrata da Trunks del futuro in Dragon Ball Super, molto più potente del Super Saiyan 2, scaturita da una forte rabbia provata dal combattente. Cosa ne pensate di queste tecniche raramente sfruttate dai Saiyan? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, vi lasciamo alla classifica dei personaggi non canonici più forti di Dragon Ball.