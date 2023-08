Dragon Ball: il povero Yamcha troverà mai l'amore?

Yamcha aveva inizialmente un ruolo importante in Dragon Ball, seppur rappresentasse una parodia del classico combattente potente ma stupido. Precedentemente era infatti temuto da tutti, nonostante perdesse sempre, e l'interesse amoroso di Bulma.

Se Bulma l'ha totalmente scaricato poiché troppo poco leale, Yamcha si è piano piano redento e c'è ancora una possibilità per lui di trovare la propria anima gemella.

La lunga relazione di Yamcha e Bulma è durata fino a Dragon Ball Z, fino a quando lei non scelse il Principe dei Sayan, nonché Vegeta, e dopo pochi anni partorirono Trunks. Questo viene già detto dal Trunks del Futuro, quando dice che "Bulma ha lasciato Yamcha perché stanca dei suoi giochetti".

Se questo cambiamento ha perfettamente senso ai fini di trama, tuttavia per Yamcha è totalmente immeritato. Adesso le cose potrebbero cambiare per lui e sembra che recentemente abbia trovato una nuova fiamma! Sembrava egli avesse perso ogni speranza e invece ha incontrato la ragazza della Tribù di Cristallo Vidro e per loro è stato amore a prima vista.

Tuttavia, Vidro ha rivelato di essere minorenne al termine del suo arco narrativo, spiazzando gli spettatori e soprattutto Yamcha, e dovrà aspettare ancora 1.200 anni per diventare ufficialmente maggiorenne. Come si può ovviare a questo problema? Solo utilzzando le sfere del drago ed estendendo la vita di Yamcha. Altrimenti, il ragazzo dovrà cercare il proprio amore altrove.

Un'occasione persa per il povero ragazzo, tuttavia ci si poteva aspettare questo dal momento che Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission non è canonico, ma sicuramente ai fan sarerebbe piaciuto vedere questo personaggio finalmente convolare a nozze.