Dragon Ball: il Presidente del Brasile condivide una fan art che lo ritrae con Goku!

Ultimamente si è parlato molto di un ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, visto il successo riscosso dall'ultima serie e dal film. In Italia le vendite della steelbook di Dragon Ball Super: Broly hanno letteralmente spiccato il volo, a conferma del fatto che ancora oggi il franchise funziona perfettamente.

In Sud America però, il rispetto verso questa saga ha raggiunto tutto un altro livello. Gli episodi finali di Dragon Ball Super ad esempio, riscossero un successo talmente grande dall'essere trasmessi su dei maxi schermi nelle maggiori piazze delle città sudamericane, riuscendo a riunire centinaia di migliaia di persone.

Ieri, l'apprezzamento verso la saga è stato sottolineato anche dal nuovo Presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro, che tramite il tweet che potete osservare in calce ha condiviso una fan art che lo ritrae al fianco di Goku, il protagonista della serie.

Nel tweet, Bolsonaro ha scritto "Grazie per il tributo in stile anime, 10/10". Il post conta attualmente quasi 100.000 cuori, circa il doppio dei mi piace standard ricevuti dai post del Presidente e un terzo in più di quelli ottenuti dalla foto in compagnia della stella brasiliana Neymar Jr.

