Dragon Ball, un principe alla moda: i migliori outfit di Vegeta

Spesso ci si concentra sulla forza e sul potere di Vegeta, trascurando il suo stile, elemento chiave della personalità del personaggio e, in generale, del fascino di Dragon Ball. La sua evoluzione estetica accompagna la sua crescita interiore, regalandoci look memorabili.

Ecco i migliori outfit del principe dei Saiyan:

Stile urbano con un tocco di Super Saiyan - In Dragon Ball GT, Vegeta sfoggia un look grintoso con giacca senza maniche, jeans e guanti senza dita. Un'audace combinazione che diventa ancora più spettacolare nella sua forma Super Saiyan 4, con richiami di rosso e nero.

La classicità dell'armatura Saiyan - L'iconica armatura da battaglia con spalline larghe, vista all'inizio di Dragon Ball, rappresenta l'essenza della natura Saiyan di Vegeta. Un design semplice ma d'impatto, che si è evoluto nel tempo mantenendo la sua regalità aliena.

Yardrat Drip: eleganza interplanetaria - Durante il suo allenamento su Yardrat, Vegeta indossa un abito composto da pantaloni larghi, colletto color lavanda e armatura. Un look originale che dimostra il rispetto di Vegeta per la cultura Yardrat e lo sviluppo caratteriale del personaggio.

Il fascino inaspettato dell'abbigliamento da neve - In Dragon Ball Super: Broly, Vegeta sfoggia un'elegante giacca verde con colletto alto e strisce bianche. Un look semplice ma apprezzato dai fan, tanto da spingere le aziende giapponesi a produrre diverse giacche ispirate a quella del film.

Badman: l'audace stile "da cattivo" - Un look controverso, con una camicia rosa e pantaloni gialli, imposto a Vegeta da Bulma. Nonostante la sua iniziale riluttanza, Vegeta riesce a rendere iconico anche questo look. Un outfit che ha lasciato il segno nella storia di Dragon Ball, comparendo anche in videogiochi e merchandise.

Su A sign of affection (Vol. 9) è uno dei più venduti di oggi.