Dragon Ball: da principe a principessa, un fan immagina Trunks al femminile

L'introduzione di Trunks nell'epopea di Dragon Ball doveva nuovamente ribaltare le carte in tavola al termine della Saga di Freezer, proponendo all'interno della narrazione un personaggio in grado di trasformarsi in quello che era stato definito il "Leggendario Super Saiyan".

L'appariscente eroe dai capelli blu, cosa piuttosto insolita per un saiyan di razza pura, fece il suo ingresso eliminando definitivamente la minaccia di Freezer, sopravvissuto al combattimento con Goku e alla stessa esplosione del Pianeta Namec. Ben presto, inoltre, il misterioso personaggio rivelò al protagonista la sua identità, nonché le proprie origini come figlio di Vegeta e Bulma. Ad ogni modo, la sua apparizione fu fondamentale ai guerrieri Z per prepararsi adeguatamente all'incombente minaccia degli androidi, seppur il suo viaggio nel tempo alterò gli equilibri spazio-dimensionali tra i due differenti destini della Terra.

Ad oggi, Trunks è uno dei personaggi più apprezzati del franchise, al punto tale che alcuni fan trovano in lui un eroe perfetto per prendere il controllo dell'eredità di Dragon Ball. In suo onore, un fan, un certo BlackScape, ha immaginato l'iconico saiyan a sesso invertito, ovvero al femminile. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, dona al personaggio un nuovo tipo di prospettiva. E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata a questa fan-art che ritrae Trunks con l'Ultra Istinto.