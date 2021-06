Dragon Ball: il Principe dei Saiyan più orgoglioso che mai nelle figure di LX Studio

La serie di Dragon Ball Super ha reso più ricco il già immenso universo creato originariamente dal maestro Akira Toriyama, e tra le numerose novità introdotte emerge anche la particolare attenzione riservata alla crescita, e ai cambiamenti, del personaggio di Vegeta, immortalato di recente da LX Studio in tre magnifiche figure da collezione.

Dalla responsabilità della famiglia, fino all'ormai evidente amicizia con Goku, il Principe dei Saiyan è totalmente diverso rispetto al pericoloso, freddo e sanguinolento invasore che abbiamo visto nel corso della prima saga di Dragon Ball Z. Al fianco di questa evoluzione caratteriale si trova un miglioramento delle abilità fisiche, e capacità combattive, raggiunto attraverso intensi allenamenti, avvenuti anche seguendo le indicazioni di maestri esperti in tecniche uniche, come sul pianeta Yardrat.

Le ultime figure realizzate da LX Studio per omaggiare Vegeta, potrebbero rappresentare un piccolo scorcio sull'evoluzione del Saiyan, almeno per quanto riguarda la sua potenza. Come potete infatti vedere dal post riportato in calce alla pagina, i tre modelli ritraggono Vegeta con l'emblematico scouter rosso, il raggiungimento del livello Super Saiyan, e il recente Super Saiyan Blue. Le figure, posizionate su basi che riportano il logo della serie, sono alte circa 55 centimetri, e saranno disponibili tra il 2021 e il 2022, ad un prezzo di 540 euro.

