Dragon Ball, tutto pronto per la più grande Kamehameha di sempre

Per sconfiggere i temibili nemici di Dragon Ball serve una Genkidama, magari raccogliendo l'energia di tutti quanti i terrestri e, perché no, anche chi abita sugli altri pianeti. Ma per poter fronteggiare uno scontro rapido e con avversari di pari livello, non c'è niente di meglio di una Kamehameha, soprattutto se ben lanciata.

Per questo il prossimo 17 luglio, alle 15:30, durante il San Diego Comic Con, esattamente al Marriott Marquis di San Diego, al Dragon Ball World Adventure 2019, si proverà a battere il record mondiale, realizzando il più vasto gruppo di persone che simultaneamente lanceranno una Kamehameha indossando un costume di Dragon Ball.



L'invito è per i cosplay, chiaramente, ma non richiede necessariamente il badge, pertanto l'obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili e ottenere quello che sarebbe un record difficile da battere: d'altronde il San Diego Comic Con è al momento una delle fiere più frequentate al mondo, quando si parla di entertainment. Inoltre a guidare il lancio dell'onda energetica, come è conosciuta in Italia grazie all'adattamento utilizzato nella messa in onda di Mediaset, ci sarà Sean Schemmel, la voce di Goku in America.



Ovviamente sono invitati anche i cosplay del Maestro Muten.