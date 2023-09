Dragon Ball diventa protagonista di una partita di calcio: il video è virale

Il successo di Dragon Ball non ha fatto che crescere dal suo primo debutto, avvenuto nel 1984 con il manga di Akira Toriyama. Con l'uscita dell'anime nel 1986, i fan nati in quegli anni sono stati accompagnati da questa serie fino ad oggi e lo farà ancora per un lungo tempo.

Non è la prima volta che gli anime stipulano un accordo di collaborazione con il mondo calcistico. E' successo già con Spy x Family in patnership con un noto club di calcio giapponese e in Italia la squadra di calcio dell'Inter ha portato avanti una collab con Blue Lock.

E' comprensibile che per una nuova collaborazione di questo calibro sia stato scelto proprio il migliore dei manga shonen. In Perù, la squadra di calcio Sporting Cristal ha offerto un tributo a Dragon Ball e la clip ha fatto il giro del web.

Questa mascotte non rappresenta uno dei Saiyan protagonisti di Dragon Ball ma è innagabile il riferimento alla serie. E' stato definito scherzosamente come il fratello gemello di Goku, amante del calcio e dello sport e con addirittura un tatuaggio dedicato a questa sua passione.

Non è la prima volta l'opera di Akira Toriyama appare in campo: un Gogeta dalle dimensioni spropositate venne mostrato durante la finale della MLS del 2022. Anche Goku ha avuto la sua occasione di brillare durante le semifinali di Champions League, attraverso una coreografia creata dai tifosi della Wydad Casablanca.

Intanto, lo staff dietro l'anime di Dragon Ball ha rivelato alcune nuove serie previste nei prossimi anni per celebrare i 40 anni dalla prima uscita dell'opera.