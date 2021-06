Dragon Ball, proteggere un figlio: la rabbia di Bardak nell'ultima figure di FDF Studio

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare anche i personaggi secondari di Dragon Ball, alcuni dei quali che hanno persino conquistato un enorme popolarità all'interno della community legata al capolavoro di Akira Toriyama. E uno di essi, in particolare, è proprio Bardak, il padre di Goku.

30 anni fa Goku diventava per la prima volta un Super Saiyan contro Freezer, evento memorabile che spalancò le porte a nuove frontiere del potere in Dragon Ball. Secondo l'immaginario spin-off, e purtroppo non canonico, ancor prima del nostro protagonista a diventare Super Saiyan fu proprio Bardak nel suo scontro con Chilled.

Ad ogni modo, proprio la sua figura è stata recentemente rivitalizzata in Dragon Ball Super: Broly, con lo staff che ha voluto accentuare le caratteristiche di un padre oltre a quelle di un eroe che fino all'ultimo ha provato a salvare il Pianeta Vegeta da distruzione certa. Proprio per questo FDF Studio ha voluto omaggiare Bardak in un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, con due busti in uno: in Super Saiyan e in forma base. La statuetta in questione è già disponibile al preordine con una caparra di 150 euro a cui vanno ad aggiungersi in fase di spedizione ulteriori 345 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta che non arriverà purtroppo prima della fine del 2021? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.