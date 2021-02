Dragon Ball: qual è la miglior storia d'amore del franchise? Parliamone

Sebbene sia prettamente incentrato sull'azione e sui combattimenti, in Dragon Ball non manca nemmeno del sano romanticismo. Dalla storia d'amore nata in modo a dir poco particolare tra Chichi e Goku, fino a Vegeta e Bulma, scopriamo qual è stata la migliore romance dell'opera di Toriyama.

Quale giorno migliore se non quello di San Valentino per ricordare tutte le love story di Dragon Ball? Una delle primissime è stata quella tra Goku e Chichi, i quali hanno mantenuto una promessa di matrimonio fatta durante l'infanzia. Tuttavia, Goku non aveva la più pallida idea di cosa significasse sposarsi e fece il suo giuramento pensando si trattasse di qualcosa da mangiare. In questo cosplay di Dragon Ball Super, Chichi è tornata a lottare, esattamente come nel Torneo di Arti Marziali in cui si fidanzò con il Saiyan.

Prima di incontrare il Principe dei Saiyan, nonché quello dei suoi sogni, Bulma era legata a Yamcha. Nonostante sembrassero cane e gatto, i due si fidanzarono durante la loro prima avventura; un rapporto durato poco, fino appunto all'arrivo di Vegeta. A proposito di Bulma, la sua prima apparizione non è stata in Dragon Ball, ma in Lamù

Nell'immaginario collettivo, la storia d'amore tra Bulma e Vegeta è probabilmente la più iconica di Dragon Ball. Culmine di questa romance è la nascita di Trunks, che ha cambiato per sempre il carattere dell'arrogante Saiyan. Indimenticabile è il momento in cui durante la Saga di Bu si sacrifica per la sua famiglia, o quando in Dragon Ball Super scatena le sue abiltà per difendere la moglie.



Esattamente come per Bulma, anche Crilin ha avuto un'altra fidanzata prima di C-18. Marion era una ragazza bella ma frivola e abbandonò ben presto il migliore amico di Goku. Tuttavia, il Guerriero Z si è potuto rifare con la bionda androide, con cui ha persino avuto una figlia, Maron. Che questo nome sia solo una coincidenza?

Altra coppia iconica è quella che si è formata tra Gohan e Videl. Compagni di classe al liceo, i due si sono uniti in seguito a dure sessioni di allenamento e alla doppia vita segreta di Gohan, alias Great Saiyaman.

Senza Bardack e Gine, l'avventura di Goku non sarebbe mai nata. È solamente grazie al loro coraggio e al loro sacrificio se il piccolo Saiyan è riuscito ad arrivare sulla Terra prima che il pianeta Vegeta fosse distrutto da Freezer.

Anche in Dragon Ball Super abbiamo potuto ammirare un po' di romanticismo. Il rapporto tra Mirai Trunks e Mai ha superato qualsiasi avversità, rafforzandosi mentre si salvavano la vita a vicenda.

Sebbene non sia considerata canonica, anche in Dragon Ball GT c'è stata una romance. La storia tra Gohan e Pares è stata però interrotta dalla comparsa del malvagio Tsufuru Baby.

Quale tra queste love stroy vi ha emozionato maggiormente? Ecco le card di Dragon Ball per festeggiare al meglio San Valentino.