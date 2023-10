Dragon Ball, qual è la tecnica meno utilizzata da Goku?

Nel corso della storia di Dragon Ball, lunghissima e ancora in corso nonostante la fine del manga originale nel 1995, Goku è cresciuto molto. La prima tecnica che imparò fu la Kamehameha, l'onda energetica del Genio delle Tartarughe imparata per spegnere l'incendio sul monte Padella, ma poi ha imparato molto altro ancora.

Tuttavia, la Kamehameha resta la tecnica più utilizzata da Goku. La storia di Toriyama prima e Toyotaro poi ha mostrato il protagonista in tante situazioni ma sempre con quest'arma a portata di mano, con la Kamehameha che si è evoluta ed è stata mutata a seconda della situazione dal protagonista. E se invece guardassimo la situazione al contrario? Qual è la tecnica meno utilizzata da Goku?

Il protagonista ha imparato, da amici e nemici, una gran quantità di tecniche da usare. Alcune di queste sono di supporto e sono utili fuori dalla battaglia, altre dentro, altre invece sono tecniche di combattimento vere e proprie. Molte tecniche sono state usate più volte, ma ce ne sono due in particolare che Goku ha usato una volta sola tra Dragon Ball e Dragon Ball Super.

Nella serie originale, Goku usa il Kienzan di Crilin una volta durante la saga di Majin Bu, per attaccare il mostro che aveva assorbito Gotenks e Piccolo. Invece, nella serie attuale, Goku ha usato la Mafuba per provare a contenere Zamasu, questo escludendo gli allenamenti fatti per controllarla a dovere e raggiungere la piena maturità della tecnica. Vi ricordavate l'utilizzo di queste tecniche nel manga e nell'anime?