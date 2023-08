Dragon Ball: qual è il vero successore di Goku fra Rufy, Naruto e Ichigo?

Qualsiasi fan degli anime shonen sa che il famoso franchise di Dragon Ball ha contribuito a ispirare Naruto di Masashi Kishimoto , One Piece di Eiichiro Oda e Bleach di Tite Kubo. Tuttavia, i "Big Three" non hanno emulato Dragon Ball Z allo stesso modo.

Nonostante ci siano numerosi prototipi di protagonisti a cui attingere, Son Goku è ancora considerato il modello per tutti i moderni eroi shonen, quindi la domanda è: chi è il suo successore, tra Naruto Uzumaki, Ichigo Kurosaki e Monkey D. Rufy?

Il protagonista di One Piece Monkey D. Rufy ha chiaramente preso in prestito molti tratti personali dal suo antenato di Dragon Ball Z, principalmente per amore della commedia. Egli incarna il "grande mangiatore", un protagonista maschile eternamente affamato che scioccato e infastidisce tutti per quanto riesce a mangiare in una volta sola. Goku aveva un sacco di gag su questo da bambino e da uomo, e Rufy lo ha persino inserito nel sistema di combattimento.

Rufy è anche un classico anime himbo , esattamente come Goku, come una persona rumorosa e sciocca ma anche amabile e piacevolmente schietto ed entrambi sono classificabili anche come ahodere , nel senso che sono irrimediabilmente ottusi e all'oscuro dell'amore, tratto presente in diversi protagonisti shonen. Goku nota a malapena le avances romantiche di Chichi e Rufy non ha idea che Boa Hancock sia infatuato di lui.

Naruto Uzumaki , proprio come il suo rivale shonen Rufy, ha seguito la formula di Goku per la sua personalità. È stato presentato come un burlone che amava assolutamente i ramen noodles. Dal punto di vista del combattimento, Naruto è stato un chiaro successore di Goku, con un elegante mix di arti marziali a distanza ravvicinata e una varietà di tecniche speciali basate sull'energia.

Ichigo Kurosaki ha imitato Goku in tratti ampi e spesso sottili: sono entrambi eroi altamente protettivi che preferiscono la pace e l'armonia, ma combatteranno volentieri chiunque minacci i suoi amici. Entrambi vivono sulla Terra ma hanno viaggiato in altri mondi per salvare i loro amici o il mondo stesso.

Allora chi è il vero successore del protagonista di Dragon Ball Z ? Sicuramente Ichigo è quello più distante e sebbene entrambi Rufy e Naruto abbiano ripreso dei tratti simili, quest'ultimo l'ha portato al livello successivo con le sue numerose trasformazioni radicali molto prima che Rufy usasse Gears 4 e 5. Naruto e Goku sono persino padri da adulti, ognuno dei quali ha due figli che sono essi stessi combattenti capaci. Boruto e Hinami Uzumaki sono Gohan e Goten della prossima generazione.