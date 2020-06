Dragon Ball: tutte le qualità da maggiorata di Bulma nel cosplay di Fabibi

In Dragon Ball, l'epico manga di Akira Toriyama, abbiamo visto la coprotagonista Bulma Brief vestire un'infinità di vestiti diversi mentre cresceva e maturava durante la serie. È sempre stata dipinta come una ragazza e donna estremamente sexy e queste qualità non sono state perse col passaggio nel midquel Dragon Ball Super.

Anche qui Bulma, dopo essersi fatta ringiovanire con il potere delle Sfere del Drago, non ha perso il suo tocco sexy e si è mostrata in tanti abiti diversi. Forse quello diventato più iconico di Dragon Ball Super la vede con un outfit estremamente semplice: maglia bianca che lascia leggermente scoperta la pancia, un foulard rosso al collo e un jeans celeste.

La cosplayer Fabibi ha deciso di dedicarsi al mondo di Dragon Ball Super e in particolare a questa versione di Bulma. Ha condiviso infatti sul suo account Twitter diverse foto con il cosplay di Bulma che potete vedere in calce e che l'hanno trasportata davanti alla Capsule Corporation. Fabibi ha voluto celebrare Bulma scegliendo un outfit meno replicato rispetto a quello delle versioni più giovanili, tra cui spicca sicuramente quella di Bunny Bulma. Con ciò vuole infatti celebrare la maturità e sensualità di una Bulma adulta. Come pensate sia venuto questo cosplay del mondo di Dragon Ball Super?

