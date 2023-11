Dragon Ball, quando escono altri episodi della prima serie su Prime Video?

Mentre la community di appassionati attende con ansia l'uscita di Dragon Ball Daima, il prossimo anime del franchise che trasformerà Goku e compagni in bambini a causa della comparsi di misteriosi antagonisti, su Prime Video è arrivata la prima serie di Dragon Ball, ma non per intero.

Se Dragon Ball Super 2 proprio non vuole saperne di uscire, l'unico modo che i fan hanno per osservare le mitiche gesta di Goku su schermo è quello di riguardare la prima serie dello shonen di Akira Toriyama. Periodo migliore per un rewatch non poteva esserci. Nel corso del recente Lucca Comics & Games 2023 Dynit ha rivelato l'uscita di Dragon Ball sulla piattaforma streaming di Amazon.

A oggi su Prime Video sono disponibili le prime 28 puntate di Dragon Ball, dall'iconico incontro tra Goku e Bulma fino allo scontro finale del 21° Torneo Tenkaichi tra Goku e il misterioso Jacky Chan. Oltre a questi primi leggendari episodi, sulla piattaforma sono disponibili anche due film ambientati nel corso della prima serie, Dragon Ball the Movie: La leggenda del Drago Shenron e Dragon Ball the Movie: La bella addormentata nel castello dei misteri.

L'anime di Dragon Ball su Prime Video proseguirà molto presto. Come programmato da Dynit e Amazon, in calce all'articolo trovate il programma completo, la prossima saga dell'anime, quella del Red Ribbon, comincerà il 9 dicembre 2023. In quella data, dunque su Prime Video arriveranno gli episodi dal 29 al 78. Vi ricordiamo che Prime Video ha deciso di mantenere il doppiaggio storico per tutta la serie, quindi Mediaset per la serie televisiva e Dynit per i film.