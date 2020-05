Dragon Ball: quando le torte di compleanno diventano arte

Se c'è una cosa che i fan di Dragon Ball sanno bene e quanto il protagonista a cui tanto siamo affezionati, Goku, ami il cibo. Ormai abbiamo imparato a nostre spese, perché ci faceva venire una gran fame, quale vorace appetito colpisce l'eroe dopo intensi allenamenti o combattimenti all'ultimo sangue che hanno richiesto tutto se stesso.

E proprio per rimanere in tema, oggi vogliamo mostrarvi la splendida torta di compleanno realizzata per la festa di un fan. Un enorme torta a tema Dragon Ball che, come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, è stata decorata con le Sfere del Drago tutto in torno e l'intramontabile Goku Super Saiyan 3 nel centro.

La foto è stata condivisa dall'utente di Reddit JohnnyBoyGuitar, specificando fosse la torta del suo trentesimo compleanno festeggiati l'anno passato. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave, dal momento che l'ultima volta che un compleanno è stato degnamente onorato in Dragon Ball Super sulla terra è arrivato un Dio della Distruzione pronto a spazzarla via. Se ricordate è proprio da lì che sono partite le nuove avventure, dopo che Goku ha risvegliato la forma God incuriosendo a tal punto Beerus da dissuaderlo dal piano originario.

Ricordiamo che oggi c'è stato il Gohan Day e domani ci sarà il Goku Day in Giappone, per omaggiare e dare anche la forza necessaria ai nostri eroi di affrontare il combattimento decisivo contro Molo che sta tenendo bacco, in questo momento, nel manga di Dragon Ball Super.

Cosa ne pensi della torta che questo fan ha fatto realizzare per il suo compleanno? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.