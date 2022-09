Dragon Ball, il radar cerca sfere diventa la custodia degli Airpods Pro di un fan

Il manga di Dragon Ball ha dato vita negli anni a un franchise seguitissimo in tutto il mondo ricco di merchandise. Nel 2021 Dragon Ball ha compiuto 37 anni, ma l'opera del maestro Akira Toriyama ha saputo combattere egregiamente il passare del tempo, conquistando anche le nuove generazioni di fan dei battle shonen.

Tantissimi fan omaggiano la serie in svariati modi, come quello che ha realizzato una artwork di Dragon Ball x Pokémon con Goku e Ash. Sul web spopolano poi oggetti fanmade dedicati ai Guerrieri Z e al loro mondo, e a volte si trovano cose tanto bizzarre che diventano dei must have.

E questo è ciò che potrebbe accadere con la cover per le Airpods Pro a forma di radar cerca sfere, pubblicata su Twitter da @EmpereurGlory. Non sappiamo se questa cover sia ufficiale o no, ma se fosse un fan made, sarebbe realizzata davvero bene. Come possiamo vedere nel tweet in calce a questa notizia, la cover è realizzata in gomma, e nello schermo del radar troviamo un pallino giallo per ogni sfera del drago oltre al puntatore centrale in rosso.

Una cover di questo livello basata su un oggetto iconico della serie non può che diventare un must have per i fan di Dragon Ball. Chissà che, se fosse ufficiale, questo prodotto non possa arrivare anche in Italia, per rendere le vostre Airpods Pro pronte per partire alla ricerca delle sfere del drago.