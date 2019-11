Dragon Ball: Radish attacca un contadino in uno stupefacente cosplay

Dragon Ball, durante i suoi anni di trasmissione, ha portato sul piccolo schermo tantissimi personaggi. Ne ha mostrati di principali, come anche di secondari che sono spariti velocemente dalla circolazione senza lasciare traccia. Molto comune è nella serie, mostrare anche gli indifesi cittadini della terra durante nuovi attacchi.

In Dragon Ball Z con l'arrivo del fratello di Goku, Radish, abbiamo infatti assistito a una scena in cui il saiyan se la prendeva con un contadino munito solamente di fucile il cui livello combattivo era bassissimo. Scena inserita solamente per far capire quanta differenza di potere ci fosse tra il nuovo invasore e un normalissimo cittadino terreste.

Come sicuramente ricorderete, in Dragon Ball Z, tenere sott'occhio il livello di potenza è stato per un periodo una cosa molto importante. Un parametro fondamentale che serviva, in un certo senso, per capire quanto un guerriero fosse forte rispetto a un altro, cosa che, in Dragon Ball Super, non avviene più. Sono passati anni luce dall'episodio sopra citato, eppure, un duo di fan dalla memoria particolarmente buona, ha voluto ricordare la scena di Radish e il contadino attraverso un cosplay riuscito egregiamente.

Realizzato e poi pubblicato sulla pagina Instagram della cosplayer lornaciani, la foto, che potete trovare in calce all'articolo, mostra la ragazza travestita dal fratello di Goku prendere per il collo lo spaventato contadino, mentre il rilevatore di potenza sull'occhio si illumina nel calcolare il livello del terrestre.

Il cosplay, ci sentiamo di dire, è realizzato davvero bene e anche la scena riprodotta rende giustizia alla controparte animata. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

