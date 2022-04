Dragon Ball: Radish è uno zio amorevole in questa tenera fan art

L'immaginazione dei fan di Dragon Ball non ha confini. Considerate tutte le storie narrate da Akira Toriyama e il tempo passato dalla loro pubblicazione, ci sono stati tanti appassionati che sono riusciti a pensare alcune idee e a inserirle in questo universo ancora ricordato come uno dei più epici di manga e anime.

In questo ambiente, Fenyo è sicuramente uno degli illustratori più talentuosi e tra quelli che hanno un tratto e uno stile estremamente simile a quello di Akira Toriyama, tanto che in alcuni frangenti la differenza è irriconoscibile. Fenyo si concentra molto su dei momenti di vita What If di Dragon Ball, come quella volta in cui presentò un Radish che voleva giocare con Gohan.

La parte di zio amorevole di Radish non si è conclusa considerata la nuova fan art presentata su Twitter da Fenyo. Infatti, andando indietro di qualche anno, Radish in armatura è al mercato e sta portando in braccio il suo nipotino Gohan, ancora piccolo, e gli ha comprato un manju. Un'interpretazione e una visione davvero magistrale, e non sarebbe male vedere un suo manga collaterale dedicato a vari universi paralleli della serie. Il fratello di Goku però rimane un saiyan cattivo e quindi il suo arrivo sulla Terra cambiò per sempre la vita di Gohan.