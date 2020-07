Dragon Ball: e se Raditz fosse diventato un personaggio buono?

Provate a fare un passo indietro, ai tempi degli albori di Dragon Ball Z, quando Raditz era appena giunto sulla Terra. Il suo essere crudele e malvagio lo costrinse a una lotta mortale contro Goku e Piccolo, battaglia che diede effettivamente il via alla lunga sequenza di eventi che portarono all'introduzione di Vegeta e Freezer.

Se ci pensate attentamente, il personaggio di Raditz, direttamente o indirettamente, ha mutato le sorti del destino della Terra e del futuro di Goku, senza il quale non avrebbe dunque mai incontrato il suo acerrimo amico e rivale, Vegeta. Ma se il fratello maggiore del protagonista non fosse stato poi così malvagio come sarebbe cambiata la storia di Dragon Ball?

Per rispondere a questa domanda, tra il 2017 e il 2018 è nato il progetto R&R, sigla di "Riposo e Relax" nonché di "Raditz e Ranch". Il progetto, curato da MasakoX (conosciuto per aver interpretato Goku e Vegeta in Dragon Ball Z Abridged), si concentra in una storia alternativa in cui Raditz è passato dalla parte dei Guerrieri Z e ha messo su famiglia. L'opera conta attualmente 5 episodi, di cui l'ultimo uscito lo scorso aprile, ed è per lo più in formato manga con un audio di accompagnamento per i dialoghi dei personaggi, a cui prestano voci sia appassionati che membri del Team 4 Stars. Per chi fosse curioso, potete recuperare il primo episodio tramite il link alla fonte.

Ranch, invece, non è altro che la figlia di Raditz e Lunch, e potete imparare a conoscerla meglio tramite l'illustrazione originale di MasakoX allegata in apertura alla notizia. E voi, invece, conoscevate questo progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.