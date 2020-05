Dragon Ball: le ragioni per cui Goku è sempre stato superiore a Vegeta, spiegate bene

La storia di Vegeta è curiosa. Un personaggio mai veramente apprezzato dal creatore di Dragon Ball Akira Toriyama, che diventa lentamente il preferito dai fan. Sul fronte della complessità effettivamente il principe dei Saiyan ha sempre mostrato sfumature interessanti, ma c'è un campo in cui non è mai, mai riuscito a superare il rivale di tutta una vita.

Goku è più forte di Vegeta, e lo è sin dalla saga di Freezer in Dragon Ball Z. In vent'anni il principe dei Saiyan non è mai riuscito a raggiungere il livello del protagonista, che lo ha sempre superato in forza, tenacia e intelligenza tattica, come ammesso dallo stesso Vegeta dopo lo scontro con Hit in Dragon Ball Super. Goku non è, tuttavia, un personaggio scritto per essere più forte, né un eroe che prende sempre la decisione migliore. Quali sono dunque le ragioni che lo rendono superiore al principe dei Saiyan? Innanzitutto, la motivazione per cui vuole migliorare.

Durante la Saga di Majin Bu, Vegeta ammette per la prima volta di non essere alla pari con il suo rivale. Fino ad allora il protagonista si era sempre allenato per diventare più forte, combattendo per proteggere le persone a cui teneva e non per il mero gusto di accrescere il proprio potere. Vegeta inizia a capirlo solo alla fine di Dragon Ball Z, dopo una lunga serie di episodi passati ad allenarsi per colmare il gap, cercando disperatamente di raggiungere il suo rivale. Come ammesso da Akira Toriyama in un'intervista, i Saiyan che nascono da soli devono imparare nuove tecniche senza alcun aiuto. Goku inizia il suo percorso senza saper volare o utilizzare onde d'energia, crescendo dopo aver affrontato avversari gradualmente più forti ed imparando l'empatia e il rispetto. Al contrario Vegeta nasce e cresce da numero uno, eliminando razze più deboli con l'aiuto dei suoi compagni. Tra i due, solo uno cresceva davvero, mentre l'altro usava semplicemente la sua forza.

La seconda ragione è che, tra i due, Goku non si è mai arreso. Dopo aver visto Gohan raggiungere la forma del Super Saiyan di secondo livello in Dragon Ball Z, l'orgoglio di Vegeta subisce un duro colpo ed il Saiyan si promette addirittura di smettere di combattere. Freezer, Cell e Majin Buu sono solo alcuni esempi: Vegeta non sa riconoscere i suoi limiti, ma perde la volontà di combattere quando capisce di essere più debole del suo avversario. Questa mentalità porterà Vegeta a perdere contro tutti i villain di Dragon Ball, mentre la volontà di Goku - unita alla consapevolezza di non essere inferiore a nessuno - lo porterà a sbloccare l'Ultra Istinto.

Sul fronte del combattimento il discorso cambia leggermente, perché Vegeta è sempre stato un guerriero tecnicamente più capace. Essendo nato su un Pianeta di guerrieri, Vegeta dispone di una tecnica meno grezza, qualità che l'ha portato spesso ad avere lo meglio negli sporadici scontri con Goku. Il protagonista dispone però di un'intelligenza enormemente superiore, almeno per quanto concerne gli scontri. Goku non è il più brillante dei personaggi, ma si trasforma in un vero e proprio genio durante i combattimenti. La sua capacità d'analisi gli permette di scoprire in anticipo il segreto della tecnica di Hit in Dragon Ball Super, di comprendere la debolezza di Bergamo e addirittura di sfruttare l'onda di energia di Kefla per batterla durante il Torneo del Potere.

Infine, Goku ha una passione estrema per il combattimento, e proprio questo si è spesso distinto per coraggio e abnegazione. Goku non scinde nettamente bene e male, ragione per cui lascia spesso in vita avversari estremamente pericolosi. Durante il Torneo del Potere il team di Goku era composto al 60% da ex villain, tra cui il personaggio che sterminò la sua intera razza. Goku non si allena per colmare un gap ma perché combattere l'ha fatto diventare ciò che è, e non si fa problemi a discutere o allearsi con chiunque possa aiutarlo a crescere.

Goku ha battuto quasi tutti gli antagonisti di Dragon Ball, ha sbloccato più trasformazioni, imparato più tecniche e sempre lavorato per migliorarsi. Vegeta d'altro canto ha dimostrato più volte di essere un guerriero di altissimo livello, ma non ha mai realmente superato il suo rivale.

