Dragon Ball: che rapporto ha Piccolo con la famiglia di Gohan? La situazione del namekkian

Dalla sua introduzione nella prima serie di Dragon Ball, proprio sul finale, per Piccolo ne è passata di acqua sotto i ponti. Inizialmente reputato un demone, ha scoperto le sue vere origini e qual è il suo potenziale. Ancora oggi, Piccolo è importante nell'economia di Dragon Ball Super e lo sarà ancora di più nel film in arrivo.

Mancano pochi giorni all'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone e per questo Akira Toriyama e altri esponenti di spicco della produzione della pellicola stanno rilasciando interviste di vario genere. Mentre il doppiatore di Gamma 2 si sofferma su un particolare, Akira Toriyama si è concentrato invece sul rapporto che Piccolo ha instaurato con la famiglia di Gohan.

"Videl e Pan vedono Piccolo come un membro della loro famiglia su cui possono contare più di altri." Una frase piuttosto eloquente e che sottolinea quanto il namekkiano sia stato fondamentale per la crescita di Gohan in passato e di come adesso sia una sorta di guardiano per la loro pace. Poi Toriyama sottolinea anche che Piccolo è il suo personaggio preferito. Il namekkiano avrà con Pan lo stesso ruolo che un tempo ebbe con Gohan oppure il rapporto con la bambina sarà nettamente diverso?