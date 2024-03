Dragon Ball, questo è il più raro Super Saiyan: è apparso solo una volta!

Recentemente, abbiamo parlato di come Orange Piccolo potrebbe aver reso canonico Slug in Dragon Ball. Nell'OAV dedicato a questo villain abbiamo potuto vedere in azione il cosiddetto "Falso Super Saiyan", una forma simile a quella del Super Saiyan più insolito mai apparso in Dragon Ball.

Stiamo parlando della strana trasformazione ottenuta da Goku nell'arco del Torneo delle Quattro Galassie, una saga filler di Z che poteva tranquillamente essere canonica.

In queste puntate, viene indetta una competizione tra i Kaio delle 4 direzioni cardinali a cui partecipa anche Goku. Prima dell'inizio delle ostilità, Goku è costretto a dirigersi all'Inferno con Paikuhan, il miglior guerriero del Kaio dell'Ovest, per sedare le rivolte di Freezer, Re Cold, Cell e la squadra Ginyu. Per nascondere il Super Saiyan a Paikuhan, rivale del torneo, Goku si trasforma soltanto a metà, sollevando i capelli e tirando fuori un'aura dorata, senza mai diventare biondo.

Con questa forma, riesce facilmente a sbarazzarsi della squadra Ginyu mentre Paikuhan si occupa del resto dei nemici, dimostrando una forza impressionante.

Ad ogni modo, questo stadio intermedio del Super Saiyan è mostrato in una saga che non fa parte della continuity ufficiale di Dragon Ball e, per questo motivo, non è stato tenuto particolarmente in considerazione, seppur sia una forma estremamente curiosa. Va precisato, tra l'altro, che la differenza con il "Falso Super Saiyan", menzionato in precedenza, sta negli occhi che, in questo caso, non sono bianchi.

Vi ricordavate di questo "mezzo Super Saiyan" o lo avevate completamente rimosso dalla vostra memoria? Ditecelo qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

Su Divertimenti è uno dei più venduti di oggi.