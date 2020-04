Dragon Ball: RB Silva di Marvel Comics colpisce con un disegno dedicato al manga

I mondi di manga e comics sono stati sempre abbastanza separati nonostante abbiano avuto basi simili. Negli ultimi anni ci sono stati vari avvicinamenti portando anche ad alcuni crossover con personaggi americani disegnati da mangaka e viceversa. Alcuni dei disegnatori però si dilettano in via privata come fatto da RB Silva con Dragon Ball.

RB Silva è un nome noto agli amanti delle storie Marvel Comics. Il disegnatore che ha sempre dato tutto se stesso per i franchise di X-Men, Avengers e quelli di altri supereroi della Casa delle Idee, ha deciso di staccare dal mondo americano per dedicarsi momentaneamente a quello del Paese del Sol Levante.

L'artista ha infatti preparato un disegno dedicato al mondo di Dragon Ball che può essere visto nel post in fondo alla notizia. L'immagine ricalca tutta la storia di Akira Toriyama, da quando Goku era ragazzino con Bulma e Crilin fino ai momenti in cui è cresciuto e ha avuto un figlio come Gohan, che nell'illustrazione si sta allenando sul pianeta dei Kaioshin, al grande e ultimo nemico Majin Bu. Nel resto dell'illustrazione si possono notare anche altri personaggi come Pual e Oolong, Goku che vola sulla Kinton e il famoso Drago Shenron. Cosa ne pensate di questo Dragon Ball disegnato in stile americano?

I fan di Dragon Ball si sono dilettati di recente con la Six Fan Arts Challenge dedicata.