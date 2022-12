Dragon Ball: il riassunto della saga del 21° Torneo Tenkaichi dall'allenamento alla finale

Dall’incontro con Bulma, Goku ha vissuto molte avventure, e ora è intenzionato a perfezionare la padronanza delle arti marziali. Il protagonista si dirige quindi dall’Eremita della Tartaruga, incontrato nel primo arco di Dragon Ball e dopo essersi allenato è pronto per partecipare al 21° Torneo Tenkaichi, raccontato nella seconda saga del manga.

La serie di allenamenti al fianco di Crilin, altro artista marziale novizio che si affida agli insegnamenti del Maestro Muten, si rivela faticosa e allo stesso tempo un modo per i due ragazzi di costruire un’amicizia che rimarrà per tutto il corso delle loro vite. Giunti nella città dove è stato organizzato il torneo, i due trovano volti conosciuti come Yamcha, anche lui uno dei partecipanti, Pual, Oolong e Bulma. Muten iscrive i due allievi al torneo e dona loro le iconiche divise arancioni col simbolo della scuola della tartaruga.

La competizione inizia e nei primi scontri Goku se la cava abbastanza bene, mentre incontriamo monaci del Tempio Orin, vecchi compagni di Crilin, che riuscirà facilmente a sconfiggerli in battaglia. Una serie di rapide battaglie decreta il passaggio dei protagonisti, e di Yamcha, ai quarti di finale. Tra gli otto combattenti rimasti si trovano anche Bacterian, energumeno che sfrutta i cattivi odori per vincere, Nam, un abile artista marziale, Lan Fan una ragazza che punta sulla sensualità per sconfiggere gli avversari, Giran, uno strano dinosauro avversario di Goku, e Jackie Chun, chiaro riferimento all’attore cinese, che riesce a prevalere su Yamcha.

La fase si chiude col passaggio di Goku, Crilin, Jackie Chun e Nam alle semifinali. Mentre Yamcha inizia a sospettare di Jackie Chun, quest’ultimo riesce a passare eliminando Crilin dal torneo grazie all’uso di una Kamehameha, che insospettisce ancora di più Yamcha. Lo scontro tra Goku e Nam viene vinto dal protagonista che accede così alla finale contro Jackie Chun.

L’anziano si dimostra incredibilmente abile, e i due combattono dando un grande spettacolo fino a dopo il tramonto. Nel corso del torneo a Goku è ricresciuta la coda, e per questo, quando nota la luna in cielo, si trasforma nel gigantesco Oozaru che tempo prima aveva distrutto il castello di Pilaf. La prontezza di Jackie Chun lo spinge a distruggere la luna con una Kamehameha, facendo così tornare Goku normale.

Sebbene lo scontro sembra finire in parità dopo un attacco simultaneo, Jackie Chun riesce a rialzarsi prima di Goku e vince così la competizione. La saga del 21° Torneo Tenkaichi, raccontata dal capitolo 34 al 54, si conclude con la rivelazione di Jackie Chun, in realtà proprio il Maestro Muten, e una cena condivisa da tutti i personaggi principali.

Per chiudere, ricordiamo che un fan ha ricreato l'arena del Torneo Tenkaichi con i LEGO.