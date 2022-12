Dragon Ball: il riassunto della saga del 22° Torneo Tenkaichi

Sono passati tre anni da quando Son Goku è riuscito ad eliminare la minaccia del Red Ribbon. Cresciuto e sempre più esperto di arti marziali, il protagonista si riunisce con i suoi storici compagni nella città dove è stato organizzato il 22° Torneo Tenkaichi, pronto ad affrontare nuovi avversari. Ha così inizio la quarta grande saga di Dragon Ball.

Una delle più importanti novità della saga è l’introduzione di Tenshinhan e Jiaozi, così come la presentazione del loro maestro: l’Eremita della Gru, il quale in passato si allenava al fianco dell’Eremita della Tartaruga. I tre personaggi appaiono nel capitolo di debutto della nuova saga, il 113, e i due studenti saranno centrali nelle fasi più avanzate del torneo. Le eliminatorie si svolgono rapidamente, e mostrano quanto Crilin e Yamcha, anche lui diventato allievo di Muten, siano migliorati nel corso dei tre anni di salto temporale.

Goku si trova contro Re Chapa, vincitore di un’edizione del torneo, ed esperto della tecnica delle otto mani. Nonostante l’ottima preparazione del sovrano, il protagonista riesce facilmente a sconfiggerlo. Intanto Tenshinhan sfoggia le sue capacità contro Nam, incontrato da Goku nel 21° Torneo Tenkaichi, riuscendo ad accedere ai quarti di finale. Gli otto combattenti rimasti in gara sono: Goku, Crilin, Yamcha, Jackie Chun, Uomo Lupo, Pamput, Tenshinhan e Jiaozi.

Su richiesta di Tenshinhan, Jiaozi utilizza i suoi poteri telecinetici per far uscire le combinazioni desiderate. Dopo uno scontro alla pari con Yamcha, Tenshinhan riesce a respingere una Kamehameha e a vincere spezzando la gamba all’allievo di Muten. Jackie Chun non ha molta difficoltà contro l’Uomo Lupo, mentre Crilin riesce a sconfiggere Jiaozi dopo aver capito che per sfruttare la tecnica paralizzante deve necessariamente usare le mani. Per questo Crilin, in una delle simpatiche trovate di Toriyama, provoca l’avversario con dei quesiti matematici che lo obbligano a contare usando le mani, riuscendo poi a farlo finire fuori dal ring.

Goku riesce a passare il turno senza problemi, mettendo al tappeto Pamput con dei colpi rapidissimi. La prima semifinale vede Jackie Chun contro Tenshinhan, il quale, grazie al suo maestro, viene a sapere di star combattendo contro l’Eremita della Tartaruga. Dopo aver usato, proprio contro Muten, una Kamehameha, Tenshinhan passa il turno perché l’anziano decide di sua spontanea volontà di uscire dal ring.

Amici e rivali, Goku e Crilin sono i protagonisti della seconda semifinale. Entrambi iniziano a combattere al massimo delle loro capacità. Nonostante l’abilità e l’impegno mostrate da Crilin, è Goku a passare il turno spedendolo fuori dal ring. Goku riesce così ad accedere per la seconda volta di fila alla finale, stavolta contro Tenshinhan.

L’aggressività di Tenshinhan e la preparazione di Goku danno vita ad uno degli scontri più intensi e spettacolari della prima parte della serie. Considerata la minaccia del protagonista, l’Eremita della Gru chiede a Jiaozi di manipolare i movimenti di Goku, per poi smettere quando Tenshinhan rivela di voler vincere in maniera leale. Altri scambi di colpi portano Tenshinhan a fare affidamento sulla sua tecnica più potente: il Kikoho.

La saga del 22° Torneo Tenkaichi, raccontata dal capitolo 113 al 134, si conclude con la vittoria di Tenshinhan e con la morte di Crilin, ucciso da qualcuno avvolto nell’ombra.