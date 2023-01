Dragon Ball: il riassunto della saga del 23° Torneo Tenkaichi, ultima della prima serie

La sconfitta definitiva del Grande Mago Piccolo ha concluso la precedente saga di Dragon Ball, riportando la pace sul pianeta Terra. Mentre Goku si interessa a come riattivare le Sfere del Drago, dall’ultimo uovo generato dall’antagonista nasce Piccolo. Ha così inizio la >saga del 23° Torneo Tenkaichi, ultima della prima storica serie.

Su consiglio di Karin, Goku vuole chiedere al Dio della Terra di ricreare il Dio Drago, e per farlo dovrà unire la torre di Karin al santuario della divinità attraverso il bastone Nyoi. Recuperato l’artefatto alla Kame House, Goku arriva al cospetto di Dio, identico al Grande Mago Piccolo. I due erano inizialmente legati, e solo dopo la separazione la parte buona del figlio di Katattsu riuscì a divenire Dio, mentre quella malvagia iniziò a seminare morte e distruzione.

Dopo aver ringraziato il protagonista di aver fermato il Grande Mago Piccolo, Dio accetta di ricreare il Dio Drago, e così Goku può finalmente riportare in vita gli amici persi e tutte le persone uccise dal villain. Dio rivela a Goku di doversi allenare per tre anni per sperare di poter uccidere Piccolo. Così il ragazzo inizia un intenso allenamento con Mr. Popo per padroneggiare il Ki, e anche grazie all’incontro con l’Eremita della Gru e una versione giovane del Maestro Muten nella Camera del Tempo, riesce a raggiungere un ottimo livello di potenza.

Tre anni dopo, al 23° Torneo Tenkaichi, Goku si riunisce con i compagni. Tutti, escluso Jiaozi, riescono a passare le eliminatorie. Alla competizione hanno preso parte anche Piccolo e Tao Pai Pai, ora trasformato in cyborg, nonché Yajirobei e una ragazza vista in passato. La prima finale vede Tenshinhan proprio contro Tao Pai Pai, che viene sconfitto dopo aver usato delle armi, non ammesse dal regolamento.

Il secondo match è invece tra Goku e una misteriosa ragazza, che solo dopo aver perso rivela di essere ChiChi, figlia del Re Stregone al quale il protagonista aveva promesso di sposarla. Crilin e Yamcha perdono rispettivamente contro Piccolo e Divo, lasciando così il protagonista contro Tenshinhan. Consapevole della forza dell’avversario, Tenshinhan usa una nuova tecnica che gli permette di dividersi in quattro. Goku, però, usando il Taiyoken riesce a prevalere sull’amico, mandnadolo fuori dal ring.

La battaglia tra Piccolo e Divo è caratterizzata da sorprese e rivelazioni. Insospettito dalle abilità dell'essere umano, Piccolo cerca di leggere il suo pensiero scoprendo di avere di fronte il Dio della Terra. La divinità cerca di intrappolare Piccolo con il Mafuba, subendo però un contrattacco. Prima di venire imprigionato, Dio chiede a Goku di sconfiggere Piccolo, il quale mangia la boccetta dove è stato sigillato Dio.

Nella finale Piccolo inizia a fare subito sul serio aumentando le dimensioni del suo corpo per accrescere il proprio potere, ma facendolo permette a Goku di estrarre il contenitore dove è stato sigillato Dio. Dopo un potente colpo che stende Piccolo, il protagonista abbassa la guardia, subendo un cruento attacco: Piccolo gli spezza le ossa di braccia e gambe. Raccogliendo le ultime energie rimaste, però, Goku riesce a colpirlo con la testa e a buttarlo fuori dal ring.

La saga del 23° Torneo Tenkaichi, raccontata dal capitolo 162 al 194, si conclude con la vittoria della competizione da parte di Goku, che decide di far riprendere Piccolo con un senzu e rifiuta la proposta di Dio di diventare il suo successore. Salutando i lettori e preparandosi per una nuova avventura, Goku parte sulla sua preziosa Nuvola d’Oro al fianco di ChiChi.