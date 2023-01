Dragon Ball: il riassunto della saga del Grande Mago Piccolo

La saga del 22° Torneo Tenkaichi si è conclusa con la morte di Crilin. Ritrovato il corpo dell’amico, Goku parte alla ricerca del colpevole, mentre gli altri risalgono all’identità dell’assassino: il Grande Mago Piccolo, tornato in libertà dopo molto tempo, e interessato alle Sfere del Drago. Ha così inizio la quinta saga di Dragon Ball.

Goku incontra Tamburello, uno dei sottoposti dell’antagonista incaricato di uccidere tutti i combattenti del torneo. Il protagonista viene sconfitto e finisce nel bosco dove incontra Yajirobei. Il Grande Mago Piccolo punta alle sfere per diventare più giovane e forte. Mentre Tamburello e gli altri scagnozzi di Piccolo seminano morte e distruzione tra i partecipanti alla competizione, i protagonisti si avvicinano a diverse sfere. Arriva il momento del rematch tra Goku e Tamburello, e stavolta il ragazzo riesce ad avere la meglio grazie ad una combo col bastone Nyoi e una potente Kamehameha.

Tuttavia, sul campo di battaglia giunge il Grande Mago Piccolo, che riesce a mandare al tappeto Goku, e a rubargli la sfera in suo possesso. Muten e gli altri seppelliscono in un luogo sicuro le cinque sfere ritrovate, e quando arriva l’antagonista, è proprio il maestro a scendere in campo, e a replicare la Mafuba, tecnica con cui il maestro Mutaito era riuscito a imprigionare il Grande Mago Piccolo a costo della propria vita. Sfortunatamente Muten fallisce nell’intento, e per l’enorme fatica provata muore.

Entrato in possesso delle sette sfere, il Grande Mago Piccolo evoca Shenron ed esprime il desiderio di diventare più giovane, riacquisendo anche la sua forza. Nel tentativo di fermarlo, muore anche Jiaozi. Intanto Yajirobei, su richiesta di Goku, lo scorta sulla torre di Karin, dove il protagonista si riprende grazie ai fagioli Senzu. Qui, Karin spiega a Goku che l’unico modo per diventare più potente è bere l’Acqua del Dio Maestoso, situata nella Caverna Oscura all’estremo nord, nelle Terre dei Ghiacci.

Mentre Goku riesce a trovare e bere l’acqua magica, il Grande Mago Piccolo diventa il sovrano della Città Centrale, e Tenshinhan riesce ad apprendere la Mafuba, e si dirige verso l’antagonista e il suo nuovo figlio, Tamburo. Il ragazzo riesce ad eseguire la Mafuba, catturando però Tamburo, salvato da suo padre. Goku arriva in scena, e con un singolo colpo fa fuori Tamburo. Uno scontro senza pari finisce per distruggere l’intera città, e dopo molti scambi con Re Piccolo, Goku accumula le ultime energie rimaste nella mano destra.

La saga del Grande Mago Piccolo, raccontata dal capitolo 135 al 161, si conclude con la sconfitta definitiva dell’antagonista, che poco prima di essere ucciso da Goku, riesce a generare un ultimo uovo.