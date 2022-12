Dragon Ball: il riassunto della saga di Pilaf, dalla ricerca delle sfere alla Kame House

Uscita per la prima volta su Weekly Shonen Jump nel novembre del 1984, Dragon Ball si è sviluppata nel corso di 520 capitoli, pubblicati nel corso di 11 anni e raccolti successivamente in 42 tankobon. Andiamo a ripercorrere la storia di Goku e compagni partendo dal riassunto della prima grande saga del manga: la saga di Pilaf.

Col tradizionale "c'era una volta..." Akira Toriyama introduce immediatamente il personaggio di Son Goku, bambino abilissimo, esperto di arti marziali grazie agli insegnamenti del nonno ormai deceduto, Son Gohan. Goku vive da solo sul monte Paozu, e un giorno incontra Bulma, una ragazza giunta lì per cercare le sette sfere del drago, artefatti che uniti permetterebbero di evocare un drago capace di esprimere qualunque desiderio.

Goku è in possesso della sfera a quattro stelle, e Bulma, siccome non il ragazzo non vuole separarsi dall'unico ricordo del nonno, gli chiede di seguirla nella ricerca. Durante il viaggio, dopo varie peripezie, i due incontrano una tartaruga, Umigame, che vuole raggiungere il mare. Una volta aiutata la tartaruga a tornare dal suo padrone, Goku e Bulma si trovano di fronte al Maestro Muten, che per ringraziarli dona a Goku la Nuvola d’oro, e dopo essere stato convinto cede la sfera a tre stelle a Bulma.

Giunti nel villaggio vicino, minacciato da un mostro che sta rapendo tutte le ragazze, i due protagonisti decidono di risolvere la situazione in cambio della sfera a sei stelle tenuta da un’anziana del luogo. In realtà il mostro è Oolong, un mutaforma che viene facilmente sconfitto da Goku e si unisce a lui e Bulma.

Nel deserto del Diablo i tre fanno la conoscenza di Yamcha e Paul. Arrivati al monte Padella i protagonisti incontrano lo Stregone del Toro, che riconoscendo le capacità di Goku gli propone uno scambio: la sua sfera per raggiungere e aiutare sua figlia Chichi, diretta verso l’isola dove dimora il Maestro Muten per avere il Ventaglio della Musa, e così estinguere le fiamme del monte.

Il maestro però non possiede più il ventaglio, e si dirige lui stesso sul luogo per cercare di far sparire il fuoco con una potente Kamehameha, una tecnica che ha imparato con 50 anni di allenamento, e che Goku riesce a replicare in pochi secondi. Ormai vicino all’ultima sfera il gruppo riesce ad addentrarsi nel castello di Pilaf, antagonista della saga anche lui interessato alle sfere. Dopo averli imprigionati Pilaf tenta di evocare il drago avendo tutte e sette le sfere, ma viene interrotto da Olong e Paul fuggiti dalla cella grazie al buco creato da Goku.

Olong desidera delle mutandine da donna, e così il drago svanisce nuovamente scagliando le sfere in sette direzioni diverse. Goku e gli altri riescono a fuggire ma guardando la luna il protagonista si trasforma in un enorme scimmione, perdendo totalmente il controllo. Paul si trasforma in un paio di forbici e tagliando la coda della scimmia fa tornare Goku normale.

Bulma e Yamcha si allontanano insieme, mentre Goku decide di andare dal centenario Maestro Muten per apprendere nuove tecniche. Una volta alla Kame House Goku conosce Crilin, altro ragazzo interessato agli allenamenti del celebre eremita della tartaruga. Dopo aver portato una ragazza molto carina al maestro, questi decide di allenarli. Ha così inizio un’intensa seppur bizzarra preparazione.

La saga di Pilaf, raccontata dal capitolo 1 al 33, si conclude con Goku e Crilin, che accompagnati dal Maestro Muten, arrivano nella città dove si terrà il 21esimo Torneo Tenkaichi.