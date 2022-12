Dragon Ball: il riassunto della saga del Red Ribbon, dalla Muscle Tower al torneo di Baba

La 21esima edizione del Torneo Tenkaichi, seconda grande saga della serie di Dragon Ball, si è conclusa con una finale ricco di colpi di scena. Dopo aver accettato la sconfitta in finale, Goku decide di partire alla ricerca della sfera del drago a quattro stelle di suo nonno, dando così inizio alla corposa saga del Red Ribbon.

Dopo una breve parentesi in cui Goku riesce a salvare il villaggio di Nam dalla siccità provocata dalla diga costruita dal popolo di Giran, il protagonista si avvicina al ritrovamento della sfera, in possesso allo Stregone del Toro. Anche il Colonnello Silver del Red Ribbon, organizzazione interessata a recuperare le sfere, viene a conoscenza della posizione dell’artefatto, e attacca il villaggio dello stregone, poi salvato da Chichi e Goku.

Una ricerca spasmodica da parte di Goku e Silver li porta ad affrontarsi. Il protagonista ha la meglio sul comandante, ed entra così in possesso di due sfere. Giunto sulle montagne e salvato da una famiglia, Goku decide di ringraziarla liberano il villaggio dal dominio del Fiocco Rosso, salvando il sindaco imprigionato nella Muscle Tower. Qui Goku affronta diversi nemici: il robot Sergente Metallic, il ninja Murasaki e il suo Androide 8, che guidato dalla sua indole buona si allea col protagonista, Sproing, e infine il Generale White.

Il generale viene sconfitto da Androide 8, che distrugge anche la torre mettendo così fine alla minaccia del Red Ribbon. Goku torna da Bulma per farle riparare il Dragon Radar, e la ragazza decide di ripartire seguirlo nella ricerca delle sfere. Stavolta dovranno recarsi sul fondo dell’oceano, e a seguirli sarà il Generale Blu del Red Ribbon. Entrati nel covo dei pirati, nascosto nei tunnel subacquei, i protagonisti si ritrovano direttamente contro Blu, dal quale riescono a fuggire.

Dopo averli seguiti alla Kame House, Blu li lega e ruba le tre sfere, per poi allontanarsi velocemente su un aereo. Per fortuna Lunch libera i protagonisti, e Goku insegue Blu che intanto si è schiantato al Villaggio Pinguino. Qui, grazie ad Arale, il ragazzo recupera le sfere. La ricerca continua nella terra sacra di Karin, dove Goku sconfigge il Colonnello Yellow e conosce Bora e Upa, guardiani della torre di Karin.

Intanto Blu torna alla base del Red Ribbon, e dopo essere stato ucciso da Taobaibai, un abile assassino, questi viene assoldato dal Comandante Red per uccidere Goku. Raggiunto il protagonista, Taobaibai assassina Bora. Dopo un rapido scontro con Goku, il killer è sicuro di aver fatto fuori il ragazzo, e se ne va con le sfere. In realtà Goku è ancora vivo e decide di raggiungere Karin scalando l’immensa torre.

Taobaibai torna per l’altra sfera, trovando Goku molto più forte, grazie all’allenamento di Karin. L’assassino viene sconfitto, e il protagonista è ormai deciso ad affrontare direttamente il Red Ribbon e a recuperare le sfere per riportare in vita Bora. Diretto al quartier generale del Fiocco Rosso, Goku riesce a sbaragliare tutti, arrivando poi ad affrontare il Segretario Black, passato al comando dopo aver ucciso Red. Senza lasciarsi abbindolare dalla richiesta di alleanza, Goku rispedisce uno dei colpi del robot guidato da Black al mittente, decretando la sconfitta definitiva del Red Ribbon.

Manca ormai una sola sfera, che però non appare sul radar. Per questo, su consiglio di Muten, Goku e compagni si dirigono da Baba, veggente che potrebbe aiutarli a sapere dove si trova. Per avere questa informazione però dovranno affrontare cinque combattenti scelti dalla stessa Baba. Dopo aver affrontato Draculaman, Suke, Mirra e Akkuman, l’ultimo scontro vede Goku contro un uomo molto abile nelle arti marziali. Si tratta di Son Gohan, suo nonno, col quale scambia un abbraccio prima che questi sia costretto a tornare nell’aldilà.

La saga del Red Ribbon, raccontata dal capitolo 54 al capitolo 112, si conclude con il recupero dell’ultima sfera, posseduta da Pilaf, e da Bora che torna in vita.