Dragon Ball: ricostruita nella realtà l'iconica moto di Bulma

La Capsule Corporation è un'azienda all'interno dell'immaginario di Akira Toriyama dedita allo sviluppo e al progresso. Una vera e propria compagnia specializzata in invenzioni originali grazie al quale è nato il mitico radar cerca-sfere di Dragon Ball e tanto altro ancora.

L'azienda della famiglia di Bulma, prendendo in prestito anche la tecnologia aliena, è riuscita a sviluppare brillanti invenzioni come una comoda stanza per allenarsi a gravità 100 e 200. Senza i progetti della Capsule Corporation sarebbe stato quasi impossibile trovare tutte le 7 sfere del drago, la missione principale della prima parte di Dragon Ball.

Ad ogni modo, all'interno delle invenzioni della compagnia non mancano anche veicoli estremamente comodi, un po' come l'iconica moto di Bulma. Proprio questa, infatti, è stata ricostruita nella realtà grazie al lavoro di alcuni appassionati che si sono impegnati per immaginarla il più fedelmente possibile. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è rimbalzato in rete ed è nuovamente tornato virale grazie all'incredibile somiglianza con il modello originale.

