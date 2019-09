Dragon Ball, riprodotto in scala il famoso Radar Cercasfere.

Dragon Ball non rappresenta più solo una nazione, quella giapponese, ma anche un'intera community di appassionati che gira dietro l'opera di Akira Toriyama. Ed è proprio per merito di questa enorme fetta di appassionati che fuoriescono nel mercato interessanti oggetti.

L'ultimo di essi, infatti, farà la fortuna di parecchi cosplayer, data la proposta in scala dell'oggetto tecnologico più importante e sviluppato dalla Capsule Corporation. Non potevamo, ovviamente, non parlare del famoso Radar Cercasfere, un dispositivo in grado di localizzare le sfere del drago, elemento fondamentale durante il corso dell'intera opera.

Sviluppato da Proplica, l'azienda tenta di fare le cose nel migliore dei modi, pur consapevole dell'impossibilità di proporre le funzioni nelle realtà oltre le stesse dimensioni, aggiungendo un simpatico mini-gioco per rendere più piacevole l'utilizzo della replica del mitico Radar. Al momento, il dispositivo è unicamente disponibile al preordine, con la data di spedizione fissata a non prima di febbraio 2020. Un'occasione, dunque, da non lasciarsi scappare qualora aveste in mente di realizzare un'interessante interpretazione sul fantastico mondo di Dragon Ball, magari in perfetta sincronia con il costume da coniglietto di Bulma.

Vi ricordiamo, infine, che è disponibile il box con tutti i film del franchise in forte sconto su Amazon, tramite l'offerta lampo del colosso e-commerce. E a voi, invece, cosa ve ne pare del modellino in scala 1:1 del Radar Cercasfere?