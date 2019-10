Dragon Ball: riscopriamo una speciale illustrazione di Toriyama

Il sito ufficiale di Dragon Ball continua con la rubrica dedicata alle opere di Akira Toriyama, questa volta riscopriamo un'illustrazione speciale dedicata all'arco narrativo di Majin Bu.

Il post del sito omaggia l'uscita del numero doppio 36/37 di Weekly Shonen Jump, in concomitanza alla pubblicazione del capitolo 482 del manga di Dragon Ball "La Fusione è completata!". Il capitolo in questione vede protagonisti Goten e Trunks che danno vita a Super Gotenks, lanciandosi all'attacco contro Majin Bu.

Come tutti sappiamo la fusione si scioglierà poco dopo, ma servirà per far guadagnare del tempo a Gohan e al vecchio Kaioshin, che sono impegnati a sbloccare il potenziale latente del Saiyan. L'illustrazione che potete osservare in calce all'articolo mostra la copertina del capitolo, su cui campeggiano Gohan, Piccolo, Gotenks, Mr. Satan e Majin Bu, che è posizionato su più angoli della rappresentazione.

Il tratto di Akira Toriyama è quello del suo periodo artisticamente più maturo, le espressioni dei personaggi sono eccezionali e le proporzioni sono ben realizzate. Rispetto agli inizi del manga notiamo uno stile meno tondeggiante e molto più netto, una direzione artistica intrapresa sin dagli inizi della saga dei Saiyan per poi culminare in quella finale, che ha perfezionato l'arte di Toriyama.

