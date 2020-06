Dragon Ball: rispunta online il primo storico trailer dell'anime, ve lo ricordate?

Era il 26 febbraio del 1986 quando l'adattamento animato del capolavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball, fece la sua prima apparizione sul piccolo schermo. Da quel momento in avanti, infatti, il franchise avrebbe incontrato una popolarità destinata a cambiare le sorti del panorama shonen internazionale.

Il papà di Dragon Ball, grazie alla propria opera, è divenuto uno dei simboli del Giappone, al punto tale da partecipare a programmi di sensibilizzazione ambientale. Ancora oggi, a distanza di 30 anni dal debutto, l'epopea di Toriyama continua a brillare in Dragon Ball Super, come dimostrano le numerosi illustrazioni a tema. A tal proposito, che ne pensate di questa rappresentazione grafica in prima persona dello scontro tra Zamasu e Vegeth?

Ad ogni modo, recentemente un fan è riuscito a recuperare il primo trailer promozionale dell'anime andato in onda, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Il PV in questione, infatti, venne mostrato in occasione dell'ultimo episodio di Dr. Slump, la precedente opera del sensei. Brady Hartel, infine, ne ha approfittato per migliorare la qualità della clip aggiungendo inoltre i sottotitoli in inglese per apprezzare maggiormente il primo trailer mai trasmesso dell'anime di Dragon Ball.

E voi, invece, lo avevate mai visto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver scoperto questa particolare e inquietante curiosità in merito al personaggio di Piccolo.