Dragon Ball: i risultati dell'anno fiscale della Bandai sono in crescita!

Questo 2018 si è rivelato incredibilmente "Super" e pieno di novità per Dragon Ball, non solo per Dragon Ball Super, ma anche per il tanto atteso e bramato dai fan lungometraggio animato di Dragon Ball Super: Broly.

Grazie all'utente Twitter Ethan Law (@ArchedThunder) è possibile farsi un'idea del successo e il risultato dei profitti nell'ultimo trimestre ottenuti dalla Bandai, soprattutto grazie al franchise di Dragon Ball. Come mostrato dalla griglia dei risultati semestrale, visionabile in calce all'articolo, l'opera immortale si posiziona al primo brand per la top dei franchise più proficui e a quanto sembra le previsioni per il futuro non sono da meno, anzi sembrano essere in costante crescita.

Con i suoi 58,6 miliardi di yen (circa 450 milioni di euro) ottenuti nella prima parte dell'anno, i profitti legati al franchise Dragon Ball, per il futuro, sono stimati intorno agli 80 miliardi di yen (circa 62 milioni di euro).

Soddisfazioni giungono soprattutto nel paragone con gli altri franchise in classifica. Queste stime, infatti, superano di gran lunga altri titoli come ONE PIECE, Naruto e Super Sentai. Il secondo più vicino è Mobile Suit Gundam, con 36 miliardi di yen (circa 280 milioni di euro). Questa è una grande notizia per il merchandiser, ed è la dimostrazione di quanto sia grande il franchise di Dragon Ball da quando è ufficialmente tornato con la nuova serie animata Dragon Ball Super.

La cieca fiducia della Bandai sembra farsi forza grazie al sempre più importante e vicino debutto de Dragon Ball Super: Broly, e al merchandise prodotto. Un continuo salire dalla sua nascita ad oggi, Dragon Ball ha superato qualsiasi rosea aspettativa della società.