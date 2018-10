Dragon Ball: ritorna il capitolo speciale dedicato a Trunks, 'Trunks the story'

Oggi, nel sito ufficiale di Dragon Ball, è stato annunciato il ritorno del capitolo bonus “Trunks the Story” nel “The Nearly Complete Works of Akira Toriyama”, una “serie" in corso che mette in risalto pezzi rari e importanti a cui l'autore ha lavorato nel corso degli anni.

“Trunks The Story” è un capitolo bonus che venne pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1992, nella rivista numero 36-37, contemporaneamente all’uscita del capitolo numero 386 di Dragon Ball (intitolato “Trunks Supera suo padre!”), ovvero quello in cui il Trunks del futuro, più forte che mai grazie all’allenamento fatto nella Stanza dello Spirito e del Tempo, combatte contro Cell in forma perfetta per distrarlo e permettere a Crilin di portare in salvo Vegeta, il quale era stato sconfitto dalla creazione del Dottor Gelo.

Questo capitolo bonus racconta la storia di Gohan e Trunks, i quali vivono in un futuro in cui i compagni di Goku, deceduto in questa linea temporale per colpa di un virus cardiaco, sono morti per mano degli Androidi C-17 e C-18.

Il materiale del manga venne utilizzato poi come base per la creazione dell’episodio speciale “Dragon Ball Z: La storia di Trunks”. Il titolo in questione, dalla durata di 47 minuti, venne realizzato dalla Toei Animation e uscì il 24 febbraio del 1993.