Dragon Ball: ritorna Lunch con un seducente cosplay di EmilyRexz

Tra i personaggi femminili di Dragon Ball vengono ricordate principale Bulma, Chichi e Androide 18. Ma c'è una ragazza apparsa a inizio saga finita lentamente nel dimenticatoio da Dragon Ball Z in poi. Stiamo parlando di Lunch, la bella ragazza dai capelli blu che si trasforma in una bionda aggressiva in caso di starnuto.

Lunch è stata la prima compagnia femminile ad essere aggiunta al cast di Dragon Ball dopo Bulma. In occasione dell'allenamento di Goku e Crilin con il Genio delle Tartarughe è stata parecchio utile curando la casa del vecchio pervertito e preparando da mangiare ai combattenti. Piano piano la sua presenza si è affievolita lasciando spazio ad altri personaggi.

La cosplayer EmilyRexz ha deciso però di riportarla in auge: in fondo alla notizia potete ammirare due foto con questo cosplay sensuale di Lunch. La ragazza appare nella versione con capelli blu avvolti in un fiocco rosso e con il classico vestito formato da un top verde e pantaloncini corti gialli, guanti e scarpe. Vi piace questo cosplay a tema Dragon Ball?

Anche Andrasta portò un cosplay di Lunch ai suoi fan, mentre il recentissimo videogioco Dragon Ball Z Kakarot ci ha spiegato dov'è finita la ragazza durante gli avvenimenti più recenti.