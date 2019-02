Dragon Ball ritornerà per la parata del Ringraziamento con un nuovo pallone gonfiabile!

Il 2018 è stato un anno incredibile per quanto riguarda Dragon Ball, grazie anche all'attesissimo lungometraggio animato Dragon Ball Super: Broly. La Toei Animation ha ampliato il franchising su diversi fronti e sembra che questo 2019 non sia da meno.

In seguito all'enorme successo ottenuto nel 2018, dovuto anche ad una partnership tra Toei Animation, Funimation e Bandai Namco, Dragon Ball ritornerà per la famosa parata che ogni anno si tiene per il giorno del Ringraziamento a New York, la Macy’s Thanksgiving Day Parade 2019.

L'articolo proposto sulle pagine del numero di febbraio del Licence Global Magazine riporta che "La Toei porterà il franchise di Dragon Ball anche ad Anime Expo, Chrunchy Roll Expo e New York Comicon nel 2019. E in Novembre, Toei parteciperà nuovamente alla parata del Ringraziamento organizzata da Macy’s". La Toei Animation ha voluto parlare dei numerosi sforzi compiuti durante tutto il 2018 per espandere il più possibile il marchio di Dragon Ball, introducendo i piani per l'anno corrente.

La parata dello scorso anno è stato un evento decisamente importante e gradito per i fan di Dragon Ball, che hanno avuto modo di vedere volare nei cieli di New York un'enorme pallone gonfiabile di Goku Super Saiyan Blue riscuotendo un grande successo. Per ora Pokemon e Dragon Ball sono stati gli unici anime ammessi alla parata.

Non vi è ancora una conferma precisa in merito al ritorno di Goku, tuttavia pare che la Toei voglia celebrare qualcosa di importante portando il nuovo incredibile pallone. Ciò non può che far piacere ai più appassionati, grandi e piccini. Una domanda sorge spontanea: è possibile che ci sia qualche progetto in costruzione? Sicuramente anche questo 2019 sarà un anno importante per il franchise di Dragon Ball, ora più inarrestabile che mai.