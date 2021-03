Dragon Ball: il ritorno dell'Androide 21 in un cosplay accattivante di Zeironn

Ci sono tanti nemici in Dragon Ball, ma la maggior parte di questi sono maschi. Dai partecipanti al torneo Tenkaichi dei tempi ormai andati alle minacce universali, Goku ha affrontato praticamente solo uomini. Eppure ci sono alcuni avversari che, seppur donne, hanno dato filo da torcere nell'opera di Akira Toriyama.

In Dragon Ball Z abbiamo fatto la conoscenza degli androidi, e uno di questi era C18, una delle donne più apprezzate della saga di Dragon Ball. Con l'arrivo del midquel Super è apparsa qualche guerriera ulteriore, anche se appartenente a un altro universo. C'è però anche il mondo dei videogiochi, dove è apparsa per la prima volta l'Androide 21.

Creato appositamente da Akira Toriyama per Dragon Ball FighterZ, è la nemica finale della storia e appare normalmente come una scienziata dai capelli castani lunghi e e un vestito a scacchi blu e rosso, ma ha anche assorbito le cellule di Majin Bu ed è quindi in grado di utilizzarle per trasformarsi in un mostro rosa dalla forza distruttiva.

E proprio questa versione del personaggio è al centro di un cosplay creato da Zeironn. La ragazza ha ricreato l'Androide 21 nella sua forma rosa, come potete osservare nell'album in basso tratto dal suo account Instagram. Ritenete che sia abbastanza fedele alla nemica di Dragon Ball?