Dragon Ball: rivelata una bellissima figure di Goku Super Saiyan 2

Nella serie di Dragon Ball le trasformazioni in Super Saiyan hanno sempre suscitato un fascino particolare, soprattutto quando era Goku a sbloccarle per la prima volta. A lui, infatti, è dedicata una nuova figure che lo vede trasformato nella forma di secondo livello.

Le immagini dell'action figure sono state postate su Twitter, e grazie a una fonte francese veniamo a sapere alcuni dettagli sul nuovo collezionabile. La figure è prodotta da MegaHouse ed è stata presentata per la prima volta lo scorso maggio.

Ha un'altezza di 2 centimetri circa e rappresenta Goku trasformato in Super Saiyan 2, tuttavia c'è un particolare molto interessante: insieme al collezionabile verranno fornite delle teste intercambiabili che permettono modificare l'aspetto del Saiyan, passando dalla forma base al Super Saiyan di primo livello, fino al terzo livello.

La figure sembra eccellente dal punto di vista qualitativo. Le finiture sono ottime, i dettagli e l'espressione del personaggio perfetti. Il secondo stadio del Super Saiyan non è mai stato ampiamente utilizzato da Goku, e molti ricordano questa forma soprattutto per il momento in cui Gohan riesce ad ottenerla nello scontro con Cell.

All'interno del Torneo del potere il Saiyan sfoggia nuovamente questo stadio nel combattimento contro Cauifla e Kale, dando vita ad uno dei migliori scontri di Super in cui Goku dimostra tutta la sua esperienza rispetto alle giovani Saiyan.



Il protagonista riesce a tenere a bada le due ragazze grazie alle sue tecniche e strategie di combattimento, e il suo atteggiamento in quel particolare scontro ha ricordato il Goku "pragmatico" di Z, che mostrava una freddezza e capacità di lettura invidiabili all'interno di qualsiasi confronto.

