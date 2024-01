Dragon Ball, rivelati i piani per il 2024: Daima, ma non solo?

Dragon Ball non si ferma mai. Dopo la serie di Dragon Ball Super e i due film dedicati a Broly e a Cell Max, sono state recentemente condivise nuove informazioni su Dragon Ball Sparking Zero, il prossimo videogioco basato sull'opera di Akira Toriyama, targato Spike Chunsoft. Oltre ai progetti già citati, però, pare che ci sia ancora qualche sorpresa in serbo per il 2024.

Il "Manga Barcelona 2023" è una fiera del fumetto e dell'animazione giapponese, che si è tenuta tra il 7 e il 10 dicembre in Spagna. Anche il produttore della Toei Animation EU, Yosuke Asama, ha partecipato all'evento. La sua presenza ha ovviamente scatenato numerose domande su Dragon Ball: Asama, sotto pressione, ha sottolineato che il 2024 sarà un anno molto importante per la storia di Goku e compagni, poiché l'IP creata da Akira Toriyama compirà 40 anni.

Inoltre, ha aggiunto che Toei Animation vuole organizzare diversi eventi per celebrare l'uscita di Dragon Ball Daima, che avrà l'occasione di rifondare la mitologia del manga originale. Quindi, riassumendo, pur senza sbottonarsi più di tanto, Asama ha dato l'impressione che Toei stia nascondendo qualche iniziativa o nuovo progetto per Dragon Ball, dopo la recente conferma della cancellazione di Dragon Ball Super, almeno per il momento.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Daima seguirà le avventure di Goku e Kaioshin che, trasformati in bambini insieme agli altri personaggi principali a causa di una maledizione, dovranno scoprire come fare per tornare normali. Cosa ne pensate delle parole di Asama? Cosa ci aspetta nel 2024 per quanto riguarda Dragon Ball? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.